3 млн рублей получит экоферма «Изборский страус» на строительство гостевого дома

.

«Экоферма "Изборский страус"» прошла отбор грантового конкурса в рамках федерального проекта «Развитие сельского туризма» в Минсельхозе России. На реализацию проекта ферма получит от государства 3 млн рублей, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего конкурсный отбор успешно прошел 51 проект со всей России. Псковская экоферма на средства гранта планирует реализовать проект по строительству гостевого дома и подведения к нему инфраструктуры.

Экоферма «Изборский страус» начала с малого. В 2015 году было закуплено 20 яиц черных африканских страусов. Сегодня посетителей фермы радуют уже 250 грациозных птиц.

После прогулки по ферме, гости посещают местное кафе, где реализуется фермерская продукция. Вскоре в этом экологически чистом месте гости смогут остаться на несколько дней, поселяясь в гостевом доме.

Экоферма «Изборский страус» является самой крупной фермой по разведению страусов на Северо-Западе.