«Рыдал в трубку так, что говорить не мог»: великолукские семьи отважились приютить трех украинских котов-беженцев

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Трех котов уже ждут новые семьи в Великих Луках. Они уедут в ближайшее время. Об этом рассказывает хозяйка псковского кошачьего приюта «Шануар» («Черный кот») Ирина Шембурская.

Хозяйка приюта также рассказала, что ей звонила семья из Пскова. Мужчина, по словам Ирины не сдержал эмоций «рыдал в трубку так, что говорить не мог». Жене пришлось вмешаться и отобрать трубку у мужа и объяснить, что хотят взять одного из котов-беженцев.

На данный момент коты проходят необходимое лечение в ветеринарных клиниках и отдыхают в стенах приюта. Также многие из котов-беженцев успели оценить псковские комфортные диваны и лежаки.

Если у кого-то есть желание поддержать приют или взять к себе нуждающегося в любви хвостатого подопечного, то можно обращаться по телефону +7 911 379 81 82.