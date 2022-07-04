На телеканале НТВ показали уникальный дом в Гдовском районе, где спасают аистов от гибели

Марина Сиденко|Фото: из сообщества Центра ВКонтакте

Единственный в России центр реабилитации белых аистов, находящийся в Псковской области, посетила съемочная группа НТВ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

В Центре реабилитации аистов «Дом белого аиста» многие птицы попадают из-за переломов своих огромных крыльев. Даже после поправки летать им уже не суждено, но в центре они заводят пары и даже выводят здоровое потомство.

«Большинство травм происходят по вине людей. Мы не отлавливаем аистов в дикой природе, нам звонят люди, умоляют, плачут, просят оказать помощь», – рассказала основатель реабилитационного центра Марина Сиденко.

Как рассказала основать Центра, на данный момент в РФ решили изменить законы, касающиеся дикой природы, чтобы люди могли помогать птицам на законных основаниях. Марина Сиденко уверена: не только волонтеры, но и государство должно участвовать в спасении пернатых.