14-летняя москвичка пострадала в ДТП в Великолукском районе

Сегодня, 4 июля, около 00:40 на 7 км автодороги Великие Луки – Усвяты в Великолукском районе девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

14-летняя девочка, уроженка Москвы, шла по дороге в сторону Великих Лук. В это время на дороге появился автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 50-летнего жителя Великолукского района.

Водитель не успел среагировать на ребенка. В результате ДТП девочку госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и открытый перелом голени.