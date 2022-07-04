Двух малышей извлекли из искореженного авто спасатели после массового ДТП в Великолукском районе

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Пострадало двое несовершеннолетних детей у деревни Пронино в Великолукском районе, об этом сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка».

Водитель Mitsubishi Galant не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Daewoo Matiz. Во второй машине в момент аварии находились 4-месячный и 9-летний ребенок.

Среди пострадавших в автомобиле Daewoo Matiz оказались мужчина и женщина. Детей и взрослых зажало в автомобиле, поэтому спасатели извлекали их с помощью гидравлического инструмента.

Mitsubishi Galant после столкновения продолжил движение и успел задеть ещё две машины: Toyota и LADA Priora. В общей сложности во время ДТП в машинах находилось 13 человек.