«Настоящие псковские блюда»: о любимых блюдах псковской кухни рассказал заместитель губернатора Псковской области

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На вопрос о любимых псковских блюдах заместитель губернатора Василий Осипов дал однозначный ответ, что настоящими псковскими блюдами в его понимании являются копченый себежский угорь и щучьи котлеты.

Так же отмечает, что «реально сладкую клубнику» удалось попробовать в Печерском районе. «Даже жена ела, хотя она не любитель этой ягоды».

Интересно, что по словам Василия Осипова, местные колбасы в разы лучше чем в Петербурге: «А местные колбасы мы даже знакомым в Петербург под заказ привозим».

На последок замеместитель губернатора отмечает вкусный новоржевский лимонад и рассказывает, как берет ящик этого чудо лимонада, когда едет в ту сторону.