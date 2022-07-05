Псковский блогер-кулинар поделилась рецептом блюда, которое нужно приготовить в июле

Июль особенный месяц в плане гастрономического удовольствия. Именно поэтому рецептом сезонного блюда поделилась псковская блогер-кулинар и гастроэнтузиаст Мария Булатова на своей странице в VK.

«Пожалуй, у нас сейчас тот самый пиковый сезон блюд из молодой капусты, который нужно использовать. Пирожки, шницели, котлетки, салаты, голубцы и, конечно, самые нежные и легкие щи, какими они бывают только сейчас. Дерзайте, кулинарный сезон не упускайте!», – рассказала Мария Булатова.

Кроме того, кулинар поделилась секретами приготовления одного из блюд – пирожков с капустой.

«Тесто слоеное бездрожжевое. Или какое вы любите. В начинке молодая капуста, зеленый лук, укроп, 2 яйца и еще один белок (желток для смазывания), немного молока и сливочного масла. Капуста просто тушится с луком и укропом с добавлением сливочного масла и молока. Яйца просто вбиваются и перемешиваются с остальными ингредиентами. Соль по вкусу, как говорится. Господи, как же это вкусно!», – заключила гастроэнтузиаст.