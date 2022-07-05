«Обедняет почву вокруг себя»: об опасности привычного взгляду сорняка рассказали псковские агрономы

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Об опасности сорняка лебеды, которая встречается на любом огороде, рассказали в Россельхозцентре.

Марь обыкновенная или лебеда – так называется сорняк, который за свою жизнь достигает почти 1,5 метра. Из-за сильной корневой системы и толстого стебеля лебеду сложно победить. Убирать ее необходимо, когда она ещё маленькая.

«Лебеда выбирает плодородные почвы, поэтому там, где она поселилась, плодовым культурам будет меньше доставаться полезных и минеральных веществ. Сорняк обедняет почву вокруг себя», – пишут агрономы.

Кроме того, сорняк является «однолетником». После цветения растение погибает, однако из семян образуются новые сорняки и цикл продолжается дальше. Избавиться от растения на участках поможет своевременная прополка, механическая уборка или обработка агрохимией.