Tele2 обеспечит мобильным интернетом студентов «Летнего университета» в Пскове

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Tele2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером проекта «Летний университет». Псковский государственный университет и ведущие вузы из других регионов России на пару недель примут студентов из 9 соседних стран. Участников псковской площадки Tele2 обеспечит надежной связью и мобильным интернетом.

«Летний университет» – это международный образовательный проект, который впервые был реализован в 2021 году по инициативе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках сотрудничества с Белоруссией. Одновременно в Псковском госуниверситете и 11 вузах страны белорусские студенты в течение двух недель проходили обучение по разным направлениям и специальностям. В этом году число принимающих российских вузов увеличили до 14, а количество стран-участников – до 9. С 10 по 24 июля 2022 года двери для почти 700 иностранных учащихся откроют площадки от Калининграда до Владивостока.

Основная цель проекта – знакомство иностранной молодежи с потенциалом российского образования. «Летний университет» предложит участникам обучение по целому ряду программ дополнительного образования: естественные, инженерные, общественно-экономические, гуманитарные науки. Руководит проектом в этом году Псковский государственный университет. Tele2 обеспечит псковских организаторов и студентов надежной связью и высокоскоростным мобильным интернетом во время подготовки и проведения «Летнего университета». На сети оператора будет вестись прямая трансляция мероприятий проекта.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Мы рады поддержать работу площадок, нацеленных на общение и взаимодействие. Особенно приятно соединить нашей связью тех, кто постигает знания и будет строить наше будущее. Встречи, обмен опытом, дружеские контакты – это то, чего сегодня не хватает. Тем более, что открытость для обмена информацией фундаментальное условие развития в сфере науки и образования».

В 2021 году компания Tele2 увеличила инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%. Оператор активно инвестирует в развитие зоны охвата и емкости сети как в жилых кварталах крупных городов, так и в сельской местности. На сегодняшний момент 4G-интернет Tele2 доступен 92% жителей региона. Проверить покрытие в конкретном месте можно на сайте Tele2.