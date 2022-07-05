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Общество5 июля 2022 13:58

Сыграть свадьбу понарошку предлагают псковичам в день семьи, любви и верности

Источник:kp.ru
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8 июля в Пскове пройдут праздничные мероприятия в День любви, семьи и верности, пишет официальный Telegram-канал региона.

К вечеру начнёт работать выездная регистрация для тех, кто хочет зарегистрировать свой брак понарошку. Для Псковичей будут работать регистратор и фотограф. По всем законам пара обменяется кольцами и получит свидетельство о заключении брака в торжественной незабываемой обстановке.

Также в парке строителей в это время будет организована фотозона для семей, где любой желающий сможет сделать фото на память и запечатлеть самые приятные моменты.