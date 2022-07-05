Псков, Изборск и Печоры соединит веломаршрут в 170 километров

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В Псковской области разрабатывается новый маршрут для путешествий на велосипеде. Из Пскова в Изборск и Печоры можно будет доехать по дороге, протяженностью в 167 километров, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Проект первого междугороднего веломаршрута «Псков-Изборск-Печоры» представила губернатору Михаилу Ведерникову председатель комитета по туризму Марина Егорова.

На маршруте будут установлены кемпинги и велостоянки, а также навигация для туристов в виде информационно-указательных стендов.

«У нас в сезон велотранспортом ежедневно пользуется 7 тысяч человек. Эксперты говорят, что эта цифра может увеличиться почти втрое до конца десятилетия. Учитывая, что Псковская область — регион туристический, необходимо комплексно подойти к решению этого вопроса и создать проект, который затронет не только Псков, но и другие города области», –акцентировал внимание глава региона.