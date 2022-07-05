«Нам ничего не объявляли»: сотрудники KFC в Пскове не знают о скором закрытии компании

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В псковском ресторане KFC не слышали о продажи бизнеса в России и продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщили сотрудники компании, пишет ПАИ

«Мы работаем как обычно. Нам ничего подобного не объявляли. Всё по-прежнему», – рассказала сотрудница ресторана быстрого обслуживания в Пскове.

Раннее Yum! Brands (бренды KFC и Pizza Hut) сообщила о продажи своих российских ресторанов Pizza Hut и KFC, а также прав на франшизу в РФ местному покупателю

Сообщается, что после продажи компания намерена полностью уйти из России. В начале марта Yum! Brands объявила, что приостанавливает инвестиции и развитие в России.

В Пскове остаются активными два ресторана сети: на Октябрьском проспекте и на Ленинградском шоссе.