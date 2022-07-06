Спасённую в псковской школе косулю отправляют на реабилитацию в Ленобласть

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Застрявшую в заборе школы № 10 отправят в центр «Велес» в Ленинградской области, который оказывает помощь диким животным. Об этом сообщили в Псковской областной организации «Зоозащита».

Все это время косуля Степан жил в приюте «Лесопилка», но на днях уже переезжает в опытные руки сотрудников центра «Велес».

«Разрешения мы от них получили. Оставалось найти время для долгой поездки. Несмотря на то что это рядом, дорога для Степана будет тяжелым испытанием. Мы дождались спада жары, подготовились и морально, и физически. Стресс - сейчас это главный враг Степана», – отметили в Зоозащите.

По словам волонтёров, травмированная нога у косули зажила. В данный момент он уверено стоит на трех ногах, начиная забывать пользоваться четвертой «Аппетит непревзойденный, настроение настороженное. Степан стал испускать заманчивые звуки и стал больше активным», – поделились зоозащитники.

О дороге Степан пока ничего не знает. «Просто жует свои любимые ветки ясеня, с удовольствием кушает комбикорм для коз, а вот соленый "лизун" не принял. Так и лежит булыжник не облизанным», – рассказали сотрудники приюта.

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