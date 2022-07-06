Она вышла на дорогу из последних сил: невероятные истории спасения умирающих котят рассказала псковичка Анна Суворова

Фото: Анна Суворова

Основательница домашней передержки для котят «Вторая жизнь», псковичка Анна Суворова пытается спасти подобранных на улицах города больных котят. Об этом сообщает сама волонтер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Совсем недавно одну из кошек девушка нашла во время поездки в пункт стерилизации.

«Эта девочка вышла к нам на дорогу. Вышла из последних сил. Сломана челюсть, трещина в небе, глаз продавлен. Вся в гною, очень сильно истощена и обезвожена. Предположительно, был удар по голове. Я не знаю, это какой-то злой рок, столько больных животных свалилось на нас одним разом», – рассказала Анна Суворова.

В ветклинике раненой кошке диагностировали некроз ротовой полости, принимать пищу кошка не может, рассказывает девушка: «На уколах, капельницах пока. Промываю, обрабатываю, кормлю и пою со шприца. Кошечку безумно жалко».

Кроме этой кошки на днях Анна забрала с улиц Пскова пять тяжело больных котят. Трое из них найдены во дворах на Рижском проспекте. «Маленькая кошечка с большой рваной раной на боку. И два рыжих мальчика с переломанными хвостиками. Хвосты сломаны в каждом позвонке и завернуты в узел. Сложно предположить характер травм, но очень хочется верить, что это дело не рук человеческих», – отметила волонтёр.

Фото: Анна Суворова

Еще два абсолютно крохотных котёнка поступили с рынка «Нива». К сожалению они были слепые. «Чёрная девочка — вирус, глазки не спасти, только удалять. Общее состояние критическое. Низкая температура, обезвоживание, анемия. Черепаховая малышка чуть лучше. Состояние тяжёлое. Глазки надо срочно спасать! Возможно будет видеть, хоть немного. Но это колоссальный труд. Все котята требуют незамедлительного лечения», - с ужасом рассказывает Анна Суворова.

Девушка автономно от зоо-организаций города на добровольной основе и благодаря огромному сердцу занимается выхаживанием болезненных животных, но ей также требуется поддержка неравнодушных городских жителей. Не считая средств на исцеление больных животных, передержке «Вторая жизнь» потребуются паштеты для животных и детское мясное питание для маленьких, болезненных котят. Детали можно уточнить по телефону лично у Анны: 89532376511.