«Пришло печальное известие»: потомки Римского-Корсакова поддержали музейщиков после громкого пожара

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Потомки Н.А. Римского-Корсакова поддержали хранителей усадьбы композитора в Любенске и Вечаше после пожара, который прогремел на всю страну 2 июля. Трагедия в Любенске случилась спустя несколько недель после приезда в потомков в родовую усадьбу по случаю Дня памяти композитора.

Псковский музей-заповедник опубликовал обращение от потомков великого композитора на своей странице. Один из правнуков, который также сильно переживает по поводу случившегося в усадьбе, вызвался помочь в восстановлении экспозиции, сообщает пресс-служба областной администрации.

«Глубокоуважаемые музейные работники!

Пришло печальное известие о пожаре в Любенске. Пусть Господь рассудит, кто виноват в случившемся, только не вы – служители культуры и образования.

Так получилось, что наша семья – потомки Николая Андреевича – посетили музей накануне несчастья. Были правнуки, праправнуки и прапраправнуки композитора. Младшая из всех – Света – была здесь первый раз. Нас тепло встретили, организовали экскурсию с лекцией, что особенно понравилось младшеньким. Мы увидели прогресс в формировании экспозиции. Появление новых выставок. Чувствуется озабоченность руководства музея проблемами тематического обогащения и технического оснащения экспозиций, решаются задачи сбережения парка – природы, которая во многом вдохновляла Композитора на создание замечательной музыки.

Ведь музыкальное отражение русской природы, быта и духа – суть творчества Н.А. Римского-Корсакова. Уверен, что наше Отечество окажет помощь музею-заповеднику в восстановлении культурного наследия Композитора. Несомненно, что сотрудники музея, замечательные профессионалы, сумеют восстановить утраченную часть экспозиции музея. Мы все благодарны им за самоотверженность при спасении ценнейших экспонатов и реликвий.

С глубоким уважением,

Николай, Людмила и Мария Римские-Корсаковы, а также внуки Света и Маша Виноградовы».

Напомним, в ближайшее время в Псковскую область прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и подготовит данные по вопросу восстановления усадьбы.