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Общество6 июля 2022 13:26

«Очаровательная зверушка»: археологи наткнулись на уникальный артефакт в Печорах

Источник:kp.ru
Фото: сообщество Археологического общества Псковской области VK.

Фото: сообщество Археологического общества Псковской области VK.

Во время раскопок в Печорах археологи нашли забавный артефакт – игрушку в виде животного. Об этом сообщили в сообществе Археологического общества Псковской области VK.

«Работы в Печорах на улице Псковской идут полным ходом, изучаем остатки деревянных конструкций. Сегодня нашли вот такую очаровательную зверушку», – рассказали археологи.

Ранее на печерском раскопе псковские археологи обнаружили шокирующую находку из Х века.

Фото: сообщество Археологического общества Псковской области VK.

Фото: сообщество Археологического общества Псковской области VK.