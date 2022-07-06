«Очаровательная зверушка»: археологи наткнулись на уникальный артефакт в Печорах

Фото: сообщество Археологического общества Псковской области VK.

Во время раскопок в Печорах археологи нашли забавный артефакт – игрушку в виде животного. Об этом сообщили в сообществе Археологического общества Псковской области VK.

«Работы в Печорах на улице Псковской идут полным ходом, изучаем остатки деревянных конструкций. Сегодня нашли вот такую очаровательную зверушку», – рассказали археологи.

Ранее на печерском раскопе псковские археологи обнаружили шокирующую находку из Х века.