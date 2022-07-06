Ресторан, коворкинг и бассейн: новый 4-звездочный отель откроется в Пскове к 2024 году

Четырехзвездочный отель Vertical Boutique откроется в Пскове в 2024 году, об этом Комсомольской правде в Пскове сообщила PR-служба Becar Asset Management.

«Развитие внутреннего туризма стало стремительно набирать обороты в последние несколько лет, а особенно в последние два года. При этом многие путешественники – это представители молодого поколения. Такие ребята предпочитают качественные цифровые гостиницы, которых пока не так много в регионах. Псков, который в последнее время стал Меккой для внутреннего туризма, входит в так называемое «Серебряное ожерелье России». В городе наблюдается недостаток качественного номерного фонда, поэтому мы уверены, что новый гостиничный объект будет пользоваться спросом как у инвесторов, так и у гостей», - отметила вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

В здании площадью 9 тыс. кв. м запланировано открытие коммерческих площадей, в том числе ресторана, спа-комплекса с бассейном, коворкинга и бара. Продажи номеров в новеньком четырехзвездочном отеле начнутся зимой 2023 года.

По словам владельцев, здание в котором расположится отель на 120 номеров – историческое для Псковской области. Однако, для его нового значения, на объекте будет проведена перепланировка. Адрес нового отеля не уточняется