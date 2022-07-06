Об уникальной постоялице Городищенского озера рассказали в Изборске

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На Городищенском озере в Изборске обитает необычная водоплавающая птица – лысуха, сообщает в своей группе VK Музей-заповедник «Изборск».

Птица по своей натуре – вегетарианка, признаются в музее. Рацион питания лысух состоит из блюд растительной пищи. Они с большой любовью поедают листья, подводных, прибрежных растений и их семена. Чтобы доставать пропитание в труднодоступных местах, лысуха может погружаться в воду на два метра.

«Птица отличается бойким и отважным нравом. И часто вступает в неравную борьбу с лебедями-шипунами, если на кону стоит вкусный трофей», – рассказали сотрудники музея.