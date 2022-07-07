100 млн рублей выделено на создание молодежного лагеря в Псковской области – Правительство РФ

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Правительство России распорядилось выделить 100 миллионов рублей для строительство молодежного историко-патриотического лагеря в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос о создании лагеря обсуждался с главой государства во время его визита на церемонию открытия памятника князю Александру Невскому и его дружинам в Самолве. Тогда к президенту России Владимиру Путину обратилась студентка Мария Тучак с просьбой поддержать идею о создании в Псковской области федерального молодёжного лагеря.

Как написали в тексте правительственного документа, лагерь разместят на существующей инфраструктуре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, а его филиал откроют в деревне Самолва Гдовского района. Также будут проведены мероприятий по историко-патриотическому воспитанию детей и молодежи в деревне Самолва бюджетные ассигнования в размере 100 000 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Всего за время работы лагеря будет проведено 10 смен с участием молодежи из 70 субъектов России. Участники историко-патриотического лагеря не менее 10 раз посетят в Самолву с экскурсиями.

Во время работы лагеря участниками будут прослушаны лекции 25 экспертов из разных сфер. Всего перед участниками выступят порядка 200 выступлений спикеров .