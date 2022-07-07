Список подешевевших к июлю в Пскове продуктов возглавила капуста

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Сразу несколько продовольственных и непродовольственных товаров изменились в стоимости за неделю в Пскове, об этом сообщает Псковстат по состоянию на 1 июля 2022 (по сравнению с 24 июня).

Самые большие изменения почувствовала капуста она подешевела на 8,6%. От 3,1% – до 6,2% подешевели: морковь, свекла, бананы и даже стиральный порошок.

Но есть те продукты, на которые цена изменилось в худшую сторону. Особенно ценник врос на байховый чай. Стоимость упаковки чая изменилась на 5.9%. Тоже от 3,4% – до 4,2% выросла стоимость детские подгузники, вареную колбасу и свежие огурцы.

Цена осталось неизменной на следующие необходимые товары: говядина, баранина, полукопченая колбаса, макароны из пшеничной муки, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сыры. В список непоколебимых ценников попали колготки и смартфоны.