«Отказали ноги и пропала речь»: госинспекция заинтересовалась несчастным случаем на псковском производстве

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28 июня в Государственную инспекцию труда по Псковской области поступило извещение о несчастном случае на производстве. Мужчина погиб по неизвестным причинам у рабочего места, сообщили в группе ведомства VK.

52-летний подсобный рабочий как и всегда пришел на работу в цех деревообработки утром. Во время работы он почувствовал себя плохо. По словам коллег, они пытались перевести мужчину на свежий воздух, но в это время у него отказали ноги. К тому же он не мог произнести ни одного слова.

К пострадавшему прибыл работник медпункта предприятия. Он вызвал скорую помощь, но сотрудник, не дождавшись медиков, скоропостижно скончался. Устанавливаются причины несчастного случая.