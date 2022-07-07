Певицу Татьяну Буланову и актера Михаила Пореченкова увидят гости кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

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Певицу Татьяну Буланову, актера Михаил Пореченкова и других звезд увидят зрители премьерного показа фильма «Синдром отложенного счастья» во время III Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили в эфире программы ПАИ-live.

Показ фильма «Синдром отложенного счастья» состоится 9 июля в 19:00 в кинотеатре Смена-1. Ведущие роли в кинокартине сыграли Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков, Михаил Пореченков и другие звезды.

«В этом году я везу на Международный кинофестиваль «Западные ворота» свой дебютный фильм. Так славно складывается, фестиваль этот, конечно, не дебютный (он уже третий раз будет проводиться), но это молодой фестиваль. И мне очень нравится, что мой первенец, мой самый главный фильм будет показан именно на этом фестивале», — рассказала Татьяна Колганова.

По словам режиссера «Синдрома...», исполнительница шлягера «Не плачь» удивила съемочную группу.

«Она играет певицу, которая косит под саму себя. Татьяна Буланова это делает просто замечательно», — рассказала режисер.

Напомним, стать гостем III Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове можно будет с 8 по 10 июля. Более 70-ти эксклюзивных киноработ полного метра и короткометражных сюжетов покажут на большом экране, под открытым небом и в креативном пространстве «Лофт».