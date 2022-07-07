3D модели каменных крестов из Изборска создадут после экспедиции Эрмитажа в Псковскую область

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В Псковской области состоялась археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа по изучению и фотофиксации культовой архитектуры малых форм Изборска. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Музея-заповедника.

«Участники проводили фотограмметрию – фотофиксация для последующего создания 3D модели крестов. Трехмерные снимки крестов будут опубликованы на сайте и доступны для изучения», – сообщили в музее.

Начальник экспедиции Виктория Борисовна Панченко, студенты третьего курса Сибирского Федерального Университета Вадим Меховский и Екатерина Лескова, а также Михаил Анатольевич Громов - научный сотрудник отдела нумизматики Государственного Эрмитажа, прибыли в Изборск с целью изучения каменных крестов.

«Благодарим коллег за визит и за пополнение нашей музейной библиотеки – научные труды Государственного Эрмитажа и каталоги», – написали сотрудники музея-заповедника в своей группе VK.