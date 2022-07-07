Флешмоб для новобрачных пройдет 8 июля в Пскове

.

8 июля, в Псковском кремле пройдет яркий и незабываемый флешмоб для новобрачных, сообщила «Комсомольской правде» пресс-служба Псковского музей-заповедника.

Псковский музей-заповедник возобновит городскую традицию собирать молодоженов в одном месте в День семьи, любви и верности.

«Для новобрачных будет сделана общая фотография, которая войдет в историю города» – сообщили сотрудники музея.

Также, среди участников флешмоба будут разыграны памятные призы. Особый авторский букет и сертификат на проведение бесплатной фотосессии в одном из объектов Псковского музея-заповедника.

За подробной информацией звоните по телефону: +78112724574.