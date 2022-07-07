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Вице-спикер Госдумы и мама семерых детей Анна Кузнецова поделилась с жителями Псковской области своим чек-листом с пунктами, которые позволят провести летние каникулы весело и безопасно. Список опубликовало официальное сообщество Администрации города Пскова в VK.

Собрать всю семью на даче и не забыть спрей от клещей — главный челлендж каждого лета. Простые рекомендации от Анны Кузнецовой помогут жителям Псковской области провести отпуск и каникулы комфортно. Сохраняйте чек-лист себе и делитесь со знакомыми и друзьями.

«Во время каникул дети чаще подвергаются риску. Чтобы лето прошло весело и без происшествий важно соблюдать простые правила», – обратилась к псковичам Анна Кузнецова.