Псковская область заняла второе место по производству сельхозпродукции в СЗФО

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Псковская область занял 2 место по производству сельскохозяйственной продукции среди регионов Северо-Западного федерального округа в 2021 году, сообщает Псковстат.
Доля Псковской области в производстве сельскохозяйственной продукции составила 22%.
Объём продукции сельскохозяйственных организаций Псковской области в 2021 году, по предварительным данным, составил 51,5 млрд. рублей. Причём в регионе преобладает продукция животноводства 92,2%.
Кроме того, Псковстат сообщал о снижении цен среди продовольственных и непродовольственных товаров. Лидером рейтинга стала капуста.