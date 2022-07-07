Псковская область заняла второе место по производству сельхозпродукции в СЗФО

.

Псковская область занял 2 место по производству сельскохозяйственной продукции среди регионов Северо-Западного федерального округа в 2021 году, сообщает Псковстат.

Доля Псковской области в производстве сельскохозяйственной продукции составила 22%.

Объём продукции сельскохозяйственных организаций Псковской области в 2021 году, по предварительным данным, составил 51,5 млрд. рублей. Причём в регионе преобладает продукция животноводства 92,2%.

Кроме того, Псковстат сообщал о снижении цен среди продовольственных и непродовольственных товаров. Лидером рейтинга стала капуста.