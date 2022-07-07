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Общество7 июля 2022 13:56

Полиция отыскала велосипедиста, переехавшего малыша на тротуаре в Пскове

Источник:kp.ru
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Подозреваемого в наезде на женщину с ребенком в Пскове велосипедиста допрашивают сотрудники полиции. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД России.

Происшествие произошло 5 июля на Рижском проспекте. Женщина с ребенком прогуливалась по тротуару, когда мимо пронесся велосипедист. Он сбил пешеходов.

Из-за столкновения мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами. Однако велосипедист скрылся с места происшествия.

Полиция отыскала преступника. После допроса и установления всех обстоятельств произошедшего будет принято справедливое процессуальное решение.