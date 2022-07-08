Псковстат зафиксировал самое большое количество браков в августе

В Псковской области в 2021 году было зарегистрировано 3672 брака, что практически на 500 больше, чем в 2020 году, сообщает Псковстат.

По словам Псковстат, самый популярный возраст в 2021 году для вступления в брак как мужчин, так и женщин – от 25 до 34 лет. На эту возрастную группу пришлось 43% мужчин и 36,2% женщин.

Самыми любимыми месяцами для молодоженов оказались летние. Особая популярность пришлась на август, всего 562 брачующиеся пары зарегистрировали свою семью в ЗАГСах.

Ранее сообщалось, что для новобрачных 8 июля пройдет исторический флешмоб который войдет в историю города.