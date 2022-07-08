Михаил Ведерников обратился к жителям Псковщины с поздравлением в честь Дня семьи, любви и верности

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с поздравлениями в честь Дня семьи, любви и верности. Свое обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Глава региона отметил, что псковичи бережно относятся к сохранению семейных ценностей и традиций. Жители Псковской области почитают отцов и матерей, защищают детей и ценят близких родственников.

«Пусть будет как можно больше счастливых многодетных семей и каждый дом будет наполнен любовью, счастьем и теплом», – добавил глава региона, в семье которого трое детей – две дочери и сын.

По словам Михаила Ведерникова, Псковской земле свойственны особые семейные ценности.