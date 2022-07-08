В Пскове стартовал III Международный кинофестиваль «Западные ворота»

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С 8 по 10 июля в Пскове пройдет III Международный кинофестиваль «Западные ворота». Показ кинопроектов организуется на площадках кинотеатра «Смена», в БКЗ Псковской областной филармонии, в креативном пространстве Loft и под открытом небом в палатах Постниковых, «Комсомольской правде в Пскове» сообщила пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Зрителей в этом году ожидает многообразие кинопроектов и показов, включающие в себя более 70 фильмов. Королем программы станет конкурс полнометражных фильмов, представляющих семь национальных кинематографий. Также для зрителей пройдет специальный показ короткометражных фильмов, творческие встречи и круглые столы. А для любителей фильмов от начинающих кинематографистов можно посетить конкурс «КиноСтарт». Где лучшие в Пскове и Псковской области режиссеры представят свои работы.

Ранее сообщалось, что на кинофестивале зрители также увидят премьерный показ фильма «Синдром отложенного счастья» с участием певицы Татьяны Булановой и актера Михаила Пореченкова и других известных звезд.

С расписанием фестиваля можно ознакомиться на сайте. Вход на кинопоказы – свободный.