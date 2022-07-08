Борис Елкин анонсировал открытие движения по улице Леона Поземского

Завершающий этап ремонта дороги на улице Леона Поземского|Фото: Борис Елкин

Со следующей недели, согласно плану, откроется движение по обновленной улице Леона Поземского. Об этом сообщает в своем Telegram-канале сообщает глава администрации города Борис Елкин.

«Реконструкция улицы Леона Поземского на финишной прямой!», – сообщил глава администрации города.

По его словам, автотранспорт сможет поехать по дороге уже с понедельника. Но пешеходам оценить придорожные тротуары удастся только к концу июля.

«Сегодня подрядчик заасфальтирует правую сторону дороги от улицы Набат до улицы Ипподромной. На завтра запланирована аналогичная работа на левой стороне улицы. В общей сложности будет уложено около 1,2 тыс тонн асфальтобетонной смеси», – отметил Борис Елкин.

В предстоящие выходные подрядчик обустроит съезды и автобусные остановки. К следующей пятнице закончится работа с освещением. Однако новые светофоры, по словам сити-менеджера города, приедут в регион только в августе.

Синхронно с запуском улицы Леона Поземского запустится и улица Труда. Как сообщает Борис Елкин, на ней также проходит завершающий этап укладки покрытия.