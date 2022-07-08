Родителями 3-летнего ребенка, которого забыли у открытого окна в Пскове, заинтересовалась служба по делам несовершеннолетних

Фото многодетной мамы Ирины Евстигнеевой, которая первой увидела ребенка в окне

УМВД России по городу Пскову провело проверку в связи с данными о ребенке, оставленном без присмотра у окна четвертого этажа дома по Рижскому проспекту. Об этом прохожие, ставшие свидетелями инцидента, составили обращение в ведомство УМВД России по городу Пскову. Ответ врио заместителя начальника отделения УМВД России по городу Пскову Андрея Афанасьева опубликовали в сообществе «Жесть по-Псковски».

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Специалисты обследовали квартиру семьи и запросили характеристику на ребенка у воспитателей садика.

«С законным представителем мальчика проведена профилактическая беседа о необходимости надлежащим образом исполнять родительские обязанности», – отметил Андрей Афанасьев.

Данный инцидент произошел 15 июня, когда псковичка увидела в окне ребенка примерно 3-х лет, который разбегался и бился о москитную сетку на 4 этаже. В этот момент в соседней комнате квартиры были домочадцы, которые игнорировали крики, собравшейся на улице толпы возмущенных прохожих.