Двое маленьких детей серьезно пострадали в ДТП в Островском районе

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

В Островском районе Псковской области около деревни Влазово произошло ДТП с участием несовершеннолетних детей. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель на ВАЗ 2107 ехала со стороны Острова. За пару секунд до аварии, она начала обгон впереди идущей машины. За ней следом двигался Volkswagen Passat, в котором находилось пять человек, в числе которых двое несовершеннолетних детей. Водитель Volkswagen также начал обгон, не увидев поворотника ВАЗа.

Telegram-канал «Псковская сводка».

Volkswagen въехал в заднюю часть ВАЗа. Женщина за рулем впереди идущего авто не справилась с управлением и выехала в кювет.

Telegram-канал «Псковская сводка».

Среди пострадавших в столкновении машин оказались четверо пассажиров Volkswagen, в том числе и дети. С переломами их госпитализировали в областной центр.

По предварительным данным водители обеих машин в момент аварии были трезвыми. На месте аварии работают сотрудники ДПС, пожарной службы и медики скорой помощи.