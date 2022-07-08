Бриллиантовую свадьбу отметила семья Буровых из деревни Томсино Себежского района

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В День семьи, любви и верности районная газета «Призыв» рассказала об удивительной семейной паре, живущей на Себежской земле. Галина Ивановна и Михаил Васильевич Буровы вместе 60 лет и в этом году они отпраздновали бриллиантовый юбилей свадьбы.

Всю свою трудовую жизнь уважаемые в селе и районе Буровы посвятили сельскому хозяйству – закончили Идрицкий сельскохозяйственный техникум и работали по специальности, он – ветеринаром, она – зоотехником до самой пенсии.

Ни сразу приехали они в Томсино, сначала по всесоюзному распределению поехали в Челябинскую область, затем волею судьбы с малолетними детьми на руках, без помощи бабушек, жили и работали на целине, в Кустанайской области. Уже затем приняли решение переехать в родной Себежский район.

Колхоз «Пламя» встретил специалистов радушно. Сразу же предоставили жилье – дом, участок для огорода, работу по специальности. Трудились в селе, вышли на заслуженный отдых, и до сегодняшнего дня живут Буровы в ставшей родной деревне. Люди труда, они в преклонном возрасте не позволяют себе лениться и сегодня: содержат небольшое хозяйство в виде нескольких десятков кур, ухаживают за огородом, обрабатывая его вручную.

Здесь же живут и трудятся их дети. Сыновья женились, вырастили детей, растят внуков.

В большой семье очень любят и ценят старших Буровых, и они отвечают взаимностью: все свободные полки в уютном доме уставлены фотографиями внуков и правнуков. Бабушка и дедушка о каждом рассказывают с большой любовью.

В День Семьи, Любви и Верности редакция газеты «Призыв» поздравила замечательную семью с достойным юбилеем: «Желаем бодрости, здоровья, уважения и почитания всем поколениям этого замечательного рода! У молодого поколение есть достойный пример для подражания - держите марку!».