Воду на улицах Никольской и Владимирской в Пскове проверил Горводоканал: химический состав соответствует норме

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После обращения жильцов, Горводоканал проверил воду на улице Никольской и Владимирской в Пскове, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе предприятия.

В настоящие время в Пскове проходят работы, связанные с переподключением магистральных городских водоводов. Жители некоторых районов вынуждены обходиться водой из реки Великой. В их дома поступает вода из верхних слоев водоема. Эксперты уверяют, химический состав воды полностью соответствует нормам СанПиН.

Экспертиза показала, что количество цветности составляет 11,5 градусов, нормой считается до 20. Мутность воды составила 0,83 мг/дм куб, норма – до 1.5. Запах – 1 балл, норматив до 2, железо общее – 0,21 мг/дм куб. нормой для воды будет до 0.3 мг/дм куб.

Разницу подаваемой воды с крана уже прочувствовали жители из районов: деревни Родина, Околицы, улицы Никольской, Владимирской, Михайловской, Ижорского Батальона. После сделанных выводов жители районов отдают свой голос в пользу подземной воды.