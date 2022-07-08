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8 июля 2022 13:04

Госучреждения Пскова получают сообщения из Украины с угрозой минирования

Источник:kp.ru

Около 15:30 на пульт сотрудников полиции поступило сообщение о минировании здания администрации Пскова и арбитражного суда. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на собственные источники.

Сотрудники МЧС, пожарные, медики и другие специальные службы выдвинулись на улицу Некрасова, 22 и Свердлова, 36.

По собственным данным издание сообщает, что тревожные сообщения с предупреждением о минировании поступают от адреса на Украине. В настоящее время письмо на электронную почту получила администрация и арбитражный суд Пскова.