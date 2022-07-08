С 29 июня ветераны Псковской области могут ездить на такси бесплатно

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С 29 июня для участников Великой Отечественной войны работает сервис бесплатных поездок, сообщает в пресс-службе правительства Псковской области.

Соответствующая программа заработала благодаря предприимчивости комитета «НАША ПОБЕДА» Минцифры России сообща с Правительством Псковской области и непосредственным участием Яндекс Такси.

Осуществить поездку на бесплатном такси до конца 2022 года появилось право у участников и инвалидов Великой Отечественной войны, военнослужащих последнего военного призыва и работников объектов противовоздушной обороны времен ВОВ.

Заказать поездку можно, обратившись в «Центр социального обслуживания». В Пскове необходимо позвонить по номерам: 66-17-55 и 66-55-39. В Великих луках – 89116932775.