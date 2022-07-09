Мужчина попал под колёса товарного поезда в Стругокрасненском районе

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Товарный поезд сбил человека в деревне Хитрый бор Стругокрасненского района. Как сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка», инцидент случился на перегоне между Владимирским Лагерем и деревней Лапино, 213 км.

По словам очевидцев, пьяный мужчина лежал на железнодорожных путях в момент движения товарного поезда. Увидев человека, машинист транспорта затормозил, однако остановить поезд не успел.

Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате трагедии мужчине отрезало обе ноги. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в Псковскую областную больницу.

Детали случившегося ещё предстоит выяснить.