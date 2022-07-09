Смертельное ДТП случилось в Псковском районе в эту субботу

Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

Трагическая авария произошла в деревне Ершово на улице Школьная. В результате ДТП три человека пострадали и один погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Известно, что 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat потерял управление и вылетел в кювет.

Как рассказали очевидцы, немногим ранее участники ДТП распивали алкоголь прямо в центре деревни Ершово. После этого компания выехала на авто в глубь деревни и на огромной скорости вылетела с дороги и перевернулась.

Удар оказался настолько сильным, что водителя выкинуло из машины на 20 метров. Приехавшие на место трагедии врачи скорой зафиксировали смерть на месте от полученных травм.

Фото: «ПАИ. Псковская сводка»

У двоих участников аварии диагностированы травмы различной степени тяжести. Четвёртый участник ДТП сбежал с места происшествия.

Бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС выезжали на место аварии. Детали случившегося ещё выясняются.