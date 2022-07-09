Гоша Куценко озвучил мультфильм о встрече князя Игоря и княгини Ольги в студии радиостанции «7 Небо»

Фото: ПАИ

Мультик о встрече князя Игоря и княгини Ольги озвучил в студии радиостанции «Седьмое небо» отечественный актёр театра и кино Гоша Куценко.

Как сообщили в комитете по культуре Псковской области, всего планируется создание десяти мультфильмов. Согласно задумке, каждая серия будет рассказана от лица главного персонажа.

Фото: ПАИ

На сегодняшний день уже нарисованы мультфильмы об Александре Пушкине, Довмонте, княгине Ольге и Петре I. Кроме того, готовы сценарии и сюжет для серий о Римском-Корсакове, острове Талабы и старце Николае Гурьянове.

«Сказки нужно рассказывать с любовью, детей не проведёшь. Особенно нужно с любовью рассказывать сказки, потому что у них больше ничего нет в жизни. Детство – это сказочный мир, потом уже будет суровая жизнь. Я балую всегда детей», – поделился Гоша Куценко.