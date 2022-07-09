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Общество9 июля 2022 17:18

Какой неприхотливый кустарник украсит участок, псковичам рассказали в Россельхозцентре

Источник:kp.ru
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Об особенностях кустарника чубушник Ауреус (Aureus), который будет радовать глаз на участке своими жёлтыми листочками, псковичам рассказали в ФГБУ «Россельзозцентр» по Псковской области.

По словам экспертов, обильное цветение чубушника приходится на май-июнь.

«Куст нетребователен к условиям произрастания. Морозостойкость высокая. В очень суровые зимы молодые побеги могут подмерзать, но быстро восстанавливаются», - рассказали псковские агрономы.

Они также добавили, что в тени листья теряют желтоватую окраску и приобретают более спокойный оттенок.

Ранее «КП-Псков» писала о сорняке, который также можно использовать как декоративное растение.