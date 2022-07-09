Какой неприхотливый кустарник украсит участок, псковичам рассказали в Россельхозцентре

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Об особенностях кустарника чубушник Ауреус (Aureus), который будет радовать глаз на участке своими жёлтыми листочками, псковичам рассказали в ФГБУ «Россельзозцентр» по Псковской области.
По словам экспертов, обильное цветение чубушника приходится на май-июнь.
«Куст нетребователен к условиям произрастания. Морозостойкость высокая. В очень суровые зимы молодые побеги могут подмерзать, но быстро восстанавливаются», - рассказали псковские агрономы.
Они также добавили, что в тени листья теряют желтоватую окраску и приобретают более спокойный оттенок.
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