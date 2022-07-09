Воинский памятник в Острове пострадал от рук психбольного

.

В городе Остров Псковского района три мемориальные плиты на памятнике воинам 146-ой дивизии, павшим в боях за освобождение города, были повреждены психически больным мужчиной, уроженцем Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по региону уже начали проверку по данному факту.

Как сообщает Telegram-канал, правоохранители задержади вандала.Его передали специализированной психиатрической бригаде.

В данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела о повреждении воинского памятника.