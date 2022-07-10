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Общество10 июля 2022 14:12

Ленточки с желаниями псковских детей с кинофестиваля «Западные ворота» отвезут в музей народов Якутии

Источник:kp.ru
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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

В рамках кинофестиваля «Западные ворота» в креативном пространстве «Лофт» в Пскове показали якутскую анимацию. Перед началом специального показа, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии Мария Корнилова предложила детям загадать желания.

Сделать это необходимо было с закрытыми глазами и привязать ленточку на специальную верёвку, сплетенную из конского волоса.

«Когда станете взрослыми, вы прилетите к нам в Якутию и сможете увидеть свою ленточку в нашем Музее музыки и фольклора народов Якутии. Пусть все ваши желания исполнятся», – обратилась к детям Мария Корнилова.

Процесс загадывания желаний прошел под звуки варгана.

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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА