Ленточки с желаниями псковских детей с кинофестиваля «Западные ворота» отвезут в музей народов Якутии

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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА
В рамках кинофестиваля «Западные ворота» в креативном пространстве «Лофт» в Пскове показали якутскую анимацию. Перед началом специального показа, директор Музея музыки и фольклора народов Якутии Мария Корнилова предложила детям загадать желания.
Сделать это необходимо было с закрытыми глазами и привязать ленточку на специальную верёвку, сплетенную из конского волоса.
«Когда станете взрослыми, вы прилетите к нам в Якутию и сможете увидеть свою ленточку в нашем Музее музыки и фольклора народов Якутии. Пусть все ваши желания исполнятся», – обратилась к детям Мария Корнилова.
Процесс загадывания желаний прошел под звуки варгана.
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Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА