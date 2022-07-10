Публикацию фейковых ориентировок на поиск пенсионера просит остановить в соцсетях псковский отряд «Лиза Алерт»

.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» предупредила псковичей о размещении неизвестными в сети интернет фейковых ориентировок на поиск человека. В совсем сообществе VK они призвали общество к внимательности, а авторов выходки – к совести.

«Интернет облетела новость. Появилось множество ориентировок с разными фотографиями, но одинаковым текстом, расклеенных по Санкт-Петербургу и опубликованных в социальных сетях. Таких же, до боли знакомых, рыжих, как и те, что распространяет ДПСО «ЛизаАлерт». Отряд, который ежедневно занимается поиском людей и так же ежедневно печатает, расклеивает и рассылает сотни аналогичных ориентировок. За каждой из них стоят чьи-то слёзы, горе и страх, а результат, увы, не всегда «Найден, жив!», – объяснили в отряде.

Внимательные пользователи разглядели на фото в фейковых ориентировках изображение нынешнего президента США. Кому понадобилось создать такую провокацию на основе поисковых ориентировках, не понятно.

«На ней (ориентировке, – Ред.КП) никто иной как действующий президент США. Какой-то «шутник» решил, что это будет отличный хайп. Новое слово в мире социальных сетей. Особенно ему показалось забавным подделать своё «творчество» под реальную ориентировку «ЛизаАлерт». <...> Давайте всё превратим в шутку, будем смеяться над болезнями, над горем, над смертью, зачем нам границы?», – прокомментировали поисковики.

В «Лиза Алерт» отметили, что подобная выходка может в дальнейшем у людей ассоциироваться с шуткой и они вовсе перестанут обращать на них внимание.

«Хочется верить, что админы (руководство сообществ в соцсетях, которые охотно опубликовали данную ориентировку, – Ред.КП) одумаются и удалят подобный контент, как явно недопустимый и даже опасный. Мы не против качественного юмора, но это переходит все границы. Нам слишком дорого доверие граждан и репутация отряда. Для нас это не пустой звук. Очень долго мы завоёвывали такое отношение к себе каждым своим поступком и не готовы закрывать глаза на подобные попытки обесценить наш труд», – заключили поисковики с надеждой на понимание общества после случившегося.