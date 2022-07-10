Годовалую девочку из Псковской области на скорой доставили в медицинский университет Санкт-Петербурга

9 июля из Пскова в Санкт-Петербург для срочной медицинской помощи была отправлена девочка возрастом 1 год и 4 месяца. Об этом сообщили в медицинском университете, пишет ПАИ.

Обычные для ребенка симптомы оказались предвестниками тяжелейшего заболевания, которое может оказаться смертельным.

«У малышки с 1 июля разыгралось недомогание – температура и жидкий стул, а затем эти, казалось бы, типичные для детей симптомы дополнились изменениями показателей крови. Перестали работать почки, моча прекратила отделяться», – отметили специалисты Санкт-Петербурга.

Чтобы разобраться с терапией, псковским медики пришлось сделать запрос на консультацию с врачами самого крупного детского мнофильного стационара России – Санкт-Петербургским государственным медицинским педиатрическим университетом. Это оказалось верным и своевременным решением.

«По прибытии диагностирован гемолитико-уремический синдром. Это крайне тяжёлая болезнь, при которой страдают почки, меняется картина крови, происходят необратимые явления в организме, если оперативно не начать решение проблемы», – подчеркнули лечащие врачи ребенка.

Девочка в настоящее время находится в реанимации медицинского университета. У ребенка собираются все необходимые анализы. Крупнейшие специалисты пытаются сохранить жизнь ребенку.