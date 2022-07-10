Пара актеров из Санкт-Петербурга сыграла свадьбу в Пскове во время проведения кинофестиваля

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Во время проведения III Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове сыграли свадьбу два актёра из Санкт-Петербурга. Молодожены организовывали на фестивале художественную выставоку. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Артем и Майя – так зовут петербургских актеров, которые отправились подверглись свой союз в ЗАГС Пскова. Как оказалось, пара планировала свадьбу в августе. Прибыв в Псков они впечатлились и почувствовали, что нашли «своё место». Свадьба прошла в обновлённом городском ЗАГСе.

Глава региона поздравил молодоженов и рассказал, что на решение пары могла повлиять атмосфера фестиваля, красота Пскова, а также выставки и церкви.

«Молодые люди решили, что в Санкт-Петербурге ничего подобного они уже точно не найдут. Поэтому они приняли решение пожениться здесь и сейчас. Конечно, мы с удовольствием всё организовали. <...> Псков – любовь! Псков объединяет, любит и соединяет!», – отметил губернатор.