Лесная фотоловушка засняла медведя, лакомившегося муравейником

Медведя засняли на фотоловушку в лесу Невельского района, когда он лакомился большим муравейником. Об этом сообщается в группе «Фотоблог Harrynevelsky» в VK.

Фотоловушку у муравейника мужчина установил полтора месяца назад и ждал, когда муравейником заинтересуется медведь. Ведь это место было неспроста.

«Рядом старое дерево на земле и с точки зрения мимо проходящего медведя, я мимо такого места не прошёл бы позарившись на личинок под корой. Вот какая-то чуйка внутри была, что медведь у этого муравейника рано или поздно появится и это произошло в итоге!», – пишет автор.