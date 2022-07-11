Тала Нещадимова объяснила, почему пока не приходится ждать жаркую и сухую погоду

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Почему не стоит в ближайшее время ждать по-настоящем летней погоды, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

Как оказалось, по прогнозу погоды пока не просматривается блокирующий антициклон. Именно он может вернуть псковичам сухую и жаркую погоду июня. Однако июль в регионе и не должен быть жарким.

«Дождливая погода – это нормальное, стандартное псковское лето. Оно не холодное, но и не такое жаркое, как было в конце июня», – объяснила

Ранее мы писали, что сегодня в Псковской области пройдут сильные дожди, причиной этому череда сменяющих друг друга циклонов.