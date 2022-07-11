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Общество11 июля 2022 12:05

Неизвестные подожгли дверь квартиры в Великих Луках, где находились дети

Источник:kp.ru

Около 12 часов в Великих Луках на улице Комсомольская дом 49 произошло возгорание входной двери квартиры в многоквартирном доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По информации отдела надзорной деятельности по г. Великие Луки, в ходе пожара огнём повреждена входная дверь в квартиру.

Внутри помещения находились дети, никто не пострадал. Предположительная причина пожара – поджог, проводится проверка.

На месте работают бригады скорой помощи, сотрудники пожарной охраны. Обстоятельства выясняются.