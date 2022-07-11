«В ужасе плакала и облизывала спасителям руки»: волонтеры силой вырвали хаски из рук живодеров под Псковом

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Волонтеры из приюта «Добрый» силой отобрали измученное животное у живодеров в Гдовском районе. В заброшенном доме деревни Гаврово на короткой привези и без еды находилась собака рядом с ее погибшим сородичем. Жуткую историю рассказали в волонтеры приюта в своей группе VK.

«Несчастная, доведенная до ужасного состояния хаски сидела прикованная обрывком цепи, а рядом мёртвая разлагающаяся собака. Хаски в ужасе плакала и облизывала спасителям руки, умоляя о помощи. Волонтеры силой забрали её, счастливая собака из последних сил покинула этот ад», – пишут группе приюта.

Опухли, согнулись и деформировались: лапы спасенной из смертельного плена собаки уже попросту разучились ходить. Из-за короткой цепи, на которой находилась собака без еды и воды, у нее появилось огромное количество проблем.

Сейчас собаку разместили в хороших условиях приюта «Добрый». Она находится на тщательном лечении и привыкает жить с чистого листа и в окружении заботы.

Чтобы помочь приюту с восстановлением пострадавшей от рук живодеров собаки, вы можете связаться Еленой Ефимовой по телефону: 8(911)121-07-89.